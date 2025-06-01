В Медвежьегорском районе поселок неожиданно остался без воды

Анонимный автор пожаловался на работу водоканала в Пиндуши. Уже не первый раз за месяц жителям внепланово отключают воду.

Также автор поста отмечает, что после включения из крана опять потечет грязная вода. Это не устраивает местных жителей, но жалобы ни к чему не приводят.

Ранее аналитики отметили, что доступ к чистой воде есть у 62% жителей Карелии. © «Петрозаводск говорит»