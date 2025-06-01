01 июня 2025, 11:45
Общество

В Медвежьегорском районе поселок неожиданно остался без воды

На это пожаловались в местном паблике
Фото: pexels

Анонимный автор пожаловался на работу водоканала в Пиндуши. Уже не первый раз за месяц жителям внепланово отключают воду.

Также автор поста отмечает, что после включения из крана опять потечет грязная вода. Это не устраивает местных жителей, но жалобы ни к чему не приводят. 

Ранее аналитики отметили, что доступ к чистой воде есть у 62% жителей Карелии. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Карелия
Республика Карелия
Медвежьегорск
Медвежьегорский район
Пиндуши
поселок
Вода
водоснабжение
отключение воды