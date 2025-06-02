В Ладвинский дом-интернат приехали байкеры и глава района

День защиты детей в Ладвинском доме-интернате отмечали под рев мотоциклов. Туда приехали байкеры и глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.

"Сегодня, в первый день лета, мы отмечаем замечательный праздник – День защиты детей! И особенно трогательно, что этот день мы провели в кругу воспитанников Ладвинского детского дома-интерната, где царила атмосфера радости, добра и беззаботного счастья",

- написал на своей странице глава района Шемет.

Глава района приехал к ребятам, чтобы подарить им улыбки, подарки и незабываемые эмоции, подчеркнул глава района.

Он также поздравил и всех детей Прионежского района с праздником. © «Петрозаводск говорит»