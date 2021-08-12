В Курильское озеро упал вертолет, 8-х человек с его борта не нашли

Утром 12 августа на Камчатке произошла авиакатастрофа. В Курильское озеро, расположенное в Кроноцком заповеднике, рухнул вертолет с туристами. На борту было 16 человек, в том числе ребенок, передает РИА Новости.

Ми-8 принадлежал «Витязь-Аэро», он потерпел крушение, заходя на посадку. Внутри находились 13 туристов и три члена экипажа.

Выжили восемь человек, они сейчас в больнице Петропавловск-Камчатского. Двое, по данным ТАСС, в тяжелом состоянии. Все туристы были застрахованы и получат компенсации.

На мест ЧП спасатели ищут вертолет, он предположительно лежит на глубине 100 метров в Курильском озере. Пропавшие люди могут находиться внутри.

В МЧС региона сообщили, что у водолазов есть снаряжение только для погружения на глубину 20 метров. Им могут понадобиться батискафы.

«Дальнейшие решения будут принимать в оперативном штабе», - уточнили в МЧС.

Среди других туристов на борту был телеведущий телеканала «Россия 24» и экономист Николай Корженевский. Ему удалось выжить.

Возбуждено уголовное дело, следователи рассматривают несколько версий случившегося. В момент катастрофы в этом районе была плохая видимость из-за тумана. Возможна также техническая неисправность и ошибка экипажа.

Курильское озеро – практически самое популярное у туристов на Камчатке место. В день туда прилетают порой семь вертолетов. Сейчас полеты приостановили. // Фото: kamchatdreamtour