В Кремле ответили на вопрос о новой мобилизации в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся публикацию Financial Times о новой волне мобилизации в России. В разговоре с РИА Новости представитель Кремля подчеркнул, что потребности в мобилизации в России нет, президент Владимир Путин не раз об этом говорил.

Близкий к оборонному ведомству источник издания FT сообщил, что для сохранения успехов «к концу этого или началу следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной».

«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет»,

- приводит слова Пескова РИА Новости.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. На службу призвали 300 тысяч резервистов. Затем стали набирать военных по контракту. // фото unsplash.com/ Filip Andrejevic