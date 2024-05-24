Рабочую пятницу для женщин хотят сократить на два часа

Женщины в России должны меньше работать по пятницам. Такое предложение внес в Минтруд РФ вице-спикер Госдумы Борис Чернышев. Он видит необходимость в сокращении трудового дня для россиянок на два часа, сообщает РИА Новости.

При этом средний уровень зарплаты должен сохраниться, полагает депутат. Обращение он передал министру труда и соцзащиты Антону Котякову.

Согласно планам вице-спикера, трудовой день обязательно надо сократить в бюджетной сфере, на государственной и муниципальной службе. В коммерческих компаниях мера будет носить характер рекомендации. // фото: freepik.com