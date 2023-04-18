В Кремле оценили сообщения о «второй волне» мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможности «второй волны» мобилизации в стране. Слова официального представителя Кремля приводит «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Песков заявил, что в Кремле не ведут разговоров о новой волне мобилизации в России.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу заявил о ее завершении. В Вооруженные силы призвали 300 тысяч человек. // Фото: unsplash.com