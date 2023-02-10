В Кремле назвали дату послания президента Федеральному собранию

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Это произойдет в Гостином дворе, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что Путин в своей речи сделает акцент на специальной военной операции. Среди других озвученных тем послания - экономика и социальная сфера. В целом выступление президента будет посвящено текущей ситуации, подчеркнул пресс-секретарь президента.

В последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. В прошлом году мероприятие не состоялось. // Фото: kremlin.ru