В Костомукше не могут найти управу на ругающегося подростка

Подросток длительное время оскорбляет одноклассников нецензурными и обидными словами. Ребенок состоит на профилактическом учете в органах системы профилактики Костомукши. Как сообщают местные власти, работу с ним ведут на постоянной основе. На протяжении трех комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают административные материалы в отношении подростка, направленные из прокуратуры.

К ответственности дважды привлекали маму несовершеннолетней. Девочка-подросток выпивала во взрослой компании. Школьница также состоит на профилактическом учете в органах системы профилактики.

Подростки также хулиганят, курят на территории учебного заведения и допускают другие нарушения.

На комиссии в администрации рассмотрели два материала на родителей, которые не выполняют обязанности по воспитанию и содержанию своих отпрысков. // фото unsplash.com