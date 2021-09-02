В Костомукше двое мужчин осуждены за хищение кабеля

В Костомукше осуждены двое мужчин, которых обвиняли в повреждении объекта энергетики. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Было установлено, что горожане, будучи пьяными, проникли в подвал многоэтажки и срезали находившиеся под напряжением электрические кабели. Были обесточены четыре квартиры. Украденное мужчины сдали в пункт приема металла.

Оба осужденных нигде не работают, ранее имели судимости. С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 2 месяца с отбыванием в колонии-поселении. Фото pixabay.com/Devanath