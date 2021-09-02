Под Петрозаводском женщина обматерила пенсионерку и получила штраф

В Прионежском районе к административной ответственности привлечена местная жительница, которую обвинили в оскорблении пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что в одну из летних ночей обвиняемая вместе с компанией громко разговаривала у подъезда многоквартирного дома. Пожилая женщина попросила ее прекратить нарушать тишину. В ответ на это пенсионерка услышала в свой адрес нецензурную брань.

В итоге женщине назначен штраф в размере трех тысяч рублей. Фото twimg.com