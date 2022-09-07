В Кондопожском районе сменится глава администрации

Главой администрации Кондопожского района Карелии стал мэр Кондопоги Дмитрий Зацепин. Такое решение 7 сентября приняли депутаты районного совета.

Контракт действующего главы администрации Виталия Садовникова заканчивается 15 сентября. Кандидатов на этот пост отбирала конкурсная комиссия. Заявки подали три человека: сам Садовников, его первый заместитель Евгений Скрябин и мэр Кондопоги Дмитрий Зацепин.

Конкурсная комиссия прошла 31 августа, и по ее итогам было принято неожиданное для многих решение: выдвинуть на голосование депутатов две кандидатуры — Скрябина и Зацепина. Действующий глава администрации Виталий Садовников потерял возможность продолжить свою работу.

Кандидаты выступили на сессии, рассказав, как они видят себя на посту районного руководителя. Депутат Анатолий Папченков спросил Зацепина, как тот поступит, если закон войдет в противоречие со справедливостью или экономической целесообразностью; Зацепин ответил, что закон нужно соблюдать. Тогда Папченков спросил, чью сторону чиновник занял бы в конфликте между форелеводами и жителями Ватнаволока; Зацепин сказал, что он на стороне жителей.

В результате депутаты горсовета единогласно поддержали кандидатуру Дмитрия Зацепина. Проигравший ему Евгений Скрябин поздравил Зацепина с победой.

Виталий Садовников, чьи полномочия заканчиваются через несколько дней, отказался комментировать тот факт, что конкурсная комиссия отвергла его кандидатуру. Журналист спросил, какие первоочередные задачи стоят перед новым главой администрации. Садовников ответил, что в первую очередь нужно сверстать бюджет города и района на следующий год.