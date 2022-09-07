Жители труднодоступных местностей Карелии проголосовали досрочно

В Карелии завершено досрочное голосование на выборах главы республики, которое прошло в труднодоступных местностях. Об этом сообщает официальный паблик ЦИК РК.

Досрочное голосование прошло со 2 по 6 сентября. Члены избирательных комиссий посетили 104 населенных пункта в Калевальском, Кемском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Питкярантском и Сегежском районах. Были охвачены более 600 избирателей.

В ЦИК отметили, что в основные дни голосования - 9-11 сентября - в отдаленные населенные пункты, транспортное сообщение с которыми затруднено, также будут выезжать члены участковых избирательных комиссий. Фото: unsplash.com