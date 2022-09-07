Пять лет перемен: энергетика, транспорт, дороги

О газификации

Сейчас идет газификация Лахденпохьи, Сортавалы, Олонца и Питкярантского района. Дальше Петрозаводск и Прионежье, потом Пряжинский район.

Параллельно ведутся работы по магистральной ветке, в которую никто не верил, когда мы заявляли этот проект. Речь о газификации Пудожского района, далее через Медвежьегорск на Сегежу,

- говорит Чепик.

По сравнению с электричеством, углем или дровами газ дешевле, это повлияет на тарифы, на счета за «коммуналку».

Для нас крайне важно, чтобы сеть газовых труб, которая появится, прошла по всем улицам, к каждому домовладению. К сожалению, это влечет для граждан дополнительные расходы — котел, счетчики, но для тех, кто по своим финансовым возможностям находится за чертой прожиточного минимума, в бюджете Карелии заложены средства.

Программа газификации Карелии — это стратегическая инвестиция. Вдумайтесь: в экономику региона «Газпром» вкладывает 60 млрд рублей. Строительство трубопроводов, всей сети, ее обслуживание — это новые высокооплачиваемые рабочие места, поддержка социальной сферы. И наша промышленность остро нуждается в газификации. «Карельский окатыш» до сих пор работает на дорогом мазуте.

Программа газификации республики рассчитана на 2021-2025 годы. Подписан план-график на 2022 год. Всего в рамках программы будут созданы условия для подключения к сетевому газу потребителей 72 населенных пунктов Прионежского, Лахденпохского, Питкярантского, Пудожского, Сортавальского районов. Планируется подача газа ряду предприятий деревообрабатывающей, сельскохозяйственной, пищевой промышленности, теплоэнергетики.

Об электроэнергетике

Помните, как мы зимовали в 2017-2018 годах? По 14-15 населенных пунктов оставались без электричества каждые сутки. Заросшие просеки, старые трансформаторы, проверки сетей плохого качества, веерные отключения электричества. Властям всё приходилось решать в режиме чрезвычайной ситуации.

За последние четыре года мы об этом уже забыли. За эту зиму у нас не было ни одной чрезвычайной ситуации.

Резервные источники электроснабжения есть во всех муниципальных образованиях, выстроена системная работа, в каждом поселке есть конкретное лицо с именем и фамилией, ответственное за надежное, гарантированное энергоснабжение.

Стать более самодостаточной в производстве электроэнергии Карелии позволят Белопорожские ГЭС. Планируемая суммарная мощность гидроэлектростанций составляет 49,8 МВт. Они сделают электроснабжение для населения и промпредприятий Карелии более надежным.

О транспорте

В железнодорожную инфраструктуру за пять лет вложены огромные инвестиции. Перроны начали строить в 2018 году, они появились по нескольким маршрутам. А рельсовые автобусы поехали сейчас. Новый облик вокзала, новый пешеходный переход над путями, обновленные составы.

Появился прямой поезд Санкт-Петербург — Сортавала, в сезон всегда битком набитый туристами. Ретропоезд «Рускеальский экспресс», который попал во всевозможные рейтинги. Появился мультимодальный маршрут, когда туристы, сойдя с поезда в Сортавале, пересаживаются на «Кометы» до Валаама и обратно. Такая же модель реализована по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Петрозаводск — Кижи.

По словам Чепика, мы стоим на пороге больших перемен. Открытие второго прямого железнодорожного пути до Мурманска позволит обеспечить двухпутное движение на узких участках. Предстоит сделать еще очень много.

Для перевозки грузов необходимо развивать водные пути. Здесь необходимо искать инвестиции, приобретать и обслуживать суда, строить причальные сооружения.

Задача стратегическая. Мы ее понемногу начали решать. В Рыбреке, в Пудожском и Медвежьегорском районах строятся причалы. Все уже понимают, что всегда нужно иметь альтернативу.

О самолетах

Один из самых важных проектов, который реализован за счет федеральной целевой программы, — масштабная модернизация аэропорта «Петрозаводск», строительство нового аэровокзала. Аэропорт комфортный, соответствует самым современным требованиям. Теперь Карелия может обслуживать гораздо большее количество пассажиров.

Мне бы хотелось, чтобы рейсы в Москву выполнялись два раза в день, утром и вечером. Тогда вопросы по загрузке аэропорта удастся решить. Далее нам необходимо расширять географию перелетов. Сейчас можно улететь в Минеральные Воды, Казань, Калининград, Череповец. Запланировано финансирование на перелеты в Анапу и Симферополь, думаю, что в ближайшее время мы этот вопрос решим.

Стоит задача создавать взлетно-посадочные площадки для внутрирегионального сообщения. У нас есть аэропорты в Сортавале, Калевале, Пудоже и Костомукше. В перспективе — Сегежа, Кемь и даже Лоухи.

О дорогах

У нас составлена программа по ремонту и строительству дорог до 2027 года. Туда вошли все проблемные точки. Мы постарались сделать так, чтобы каждый житель Карелии увидел в этой программе дороги, по которым ездит именно он, увидел сроки и объемы работ.

Правительство Карелии практически в четыре раза увеличило объем финансирования на содержание дорог. После того как трасса на Костомукшу стала федеральной, самой проблемной дорогой у нас стала подъездная трасса к Калевале. Самые протяженные северные дороги приобрели статус федеральных. Подъезды к Беломорску и Кеми, Лоухи — Суоперя, та же самая Кочкома — госграница, бывшая дорога Петрозаводск — Ошта, вдоль которой расположено множество поселков: Деревянное, Педасельга, Шокша, Рыбрека. Всего порядка 600 километров. Высвободившиеся средства направляют на другие дороги.

Ремонт тщательно контролируем, поэтому подрядчики сейчас понимают: если они сделают некачественно, то за пять лет они просто разорятся. Поэтому, как мне кажется, в правительстве республики нашли ключик к хорошим дорогам: контроль качества, гарантийные сроки и современные технологии строительства. Это не говорит о том, что мы сейчас же всё решим, слишком много накопилось проблем в дорожной отрасли. Быстро не получится. Но каждый год мы будем делать всё лучше, каждый год будем добавлять.

За последние пять лет в Карелии отремонтировали 567 километров автомобильных дорог регионального значения. В 2017-2018 годах — 53 километра, в 2019 году — 107 километров, в 2020 году — 179 километров, в 2021 году — 229 километров. С 2019 года объемы работ увеличились, в том числе благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

То, что уже сделано, люди замечают не всегда. Мы привыкаем ездить по хорошим дорогам, считаем, что всех новых детских садов всё же недостаточно. Чем лучше люди живут, тем больше у них требований. Так и должно быть. Это толчок, подстегивание к тому, чтобы мы развивались. У нас есть понимание, где у нас самые сложные участки, абсолютно точное понимание по источникам финансирования. Одних проектов по дорогам у нас уже на 20 млрд рублей с лишним. Мы уже провели работу по подготовке проектно-сметной документации, поиска средств в региональном бюджете, переговорам с федеральным центром. На ближайшие три года эти деньги уже стоят в бюджете региона,

- сказал Александр Чепик.