В Кондопожском районе автоинспекторам не понравился ковш погрузчика

Инспекторы ДПС в Кондопожском районе республики привлекли водителя погрузчика к ответственности, за управление транспортным средством с ковшом превышающим допустимые габариты, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

За данное нарушение мужчине может грозить штраф от 5 000 до 10 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 2 до 4 месяцев. В отношении должностного лица наказание суровее, сумма штрафа может составить от 35 000 до 40 000 рублей.

Фото из группы «Госавтоинспекция Карелии»