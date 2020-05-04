В Кондопоге украли «Оку», владелица в изумлении
Полицией Кондопоги раскрыт угон автомобиля «Ока», сообщает МВД Карелии.
В конце прошлой недели в полицию обратилась 66-летняя владелица автомобиля «Ока», сообщив, что у нее угнана машина. Женщина приехала на машине с супругом к дому в частном секторе города и припарковала машину рядом.
Собственница автомобиля не закрыла машину и даже оставила ключ в замке зажигания, так как была уверена, что ее автомобиль никому не нужен.
Оказалось, нужен. Полиция нашла угонщика, 25-летнего местного жителя, который признался, что совершил угон необдуманно, под влиянием алкоголя.
«Обнаружив готовую к поездке машину, он не смог пройти мимо и сел за руль. Вдоволь накатался по городу, затем отправился домой.
По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде»,
- сообщают полицейские.