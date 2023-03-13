13 марта 2023, 11:54
Происшествия

В Кондопоге простились с погибшим на СВО Андреем Никитиным

Церемония прощания прошла в понедельник утром

Еще один житель Карелии погиб в ходе специальной военной операции. О гибели бойца из Кондопоги Андрея Никитина сообщил в соцсети глава района Андрей Зацепин.

Траурная церемония прощания состоялась в понедельник, 13 марта, в 10:30 в Сквере Воинской Славы Кондопоги.

На прошлой неделе стало известно о двух погибших военнослужащих из Карелии. В зоне СВО погибли петрозаводчанин Александр Аникиев и беломорчанин Дмитрий Лукин. // фото со страницы администрации Кондопожского района

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новости Карелии
андрей никитин
СВО
Кондопога