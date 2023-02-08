В «Комплексном расчетном центре» рассказали о популярных услугах

В число самых популярных услуг от «Комплексного расчетного центра» для физических лиц входят: первичная установка, замена, опломбировка и поверка приборов учета воды (ИПУ).

При замене счетчиков специалисты «КРЦ» приобретут и установят ИПУ, а также опломбируют систему учета холодного водоснабжения и оформят акт ввода прибора в эксплуатацию. Обращаем внимание, что при установке счетчиков на холодную воду пломбировку должны выполнять только специалисты АО «ПКС-Водоканал» как представители ресурсоснабжающей организации.

Помимо этого, компания выполнит услугу метрологической поверки ИПУ холодной и горячей воды. Для этого «КРЦ» сотрудничает с аккредитованными организациями, которые имеют право на выполнение поверочных работ и оформление актов ввода приборов учета в эксплуатацию. В случае, если при поверке счетчик процедуру не прошел, то платить за услугу абоненту не придется, а нужно будет лишь внести оплату за замену счетчика.

Поверка одного ИПУ занимает около 20 минут. Избегать процедуры нельзя, ведь с помощью нее можно увидеть, насколько корректно работает прибор учета. При необходимости дату поверки ИПУ можно уточнить в техническом паспорте прибора, в акте ввода счетчика в эксплуатацию и на сайте метрологической поверки. Также предварительно за месяц до поверки ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал» в квитанциях для оплаты коммунальных услуг предупреждают потребителей о необходимости поверить счетчик. Для проведения работ не нужно демонтировать приборы учета, защитные панели или сантехнические короба вокруг устройств. Мастер подключает поверительную установку к системе водоснабжения через смеситель.

Документы о выполненных работах и данные с текущими показаниями приборов учета сотрудники передают в «КРЦ», а в случае замены ИПУ горячего водоснабжения отправляют информацию и в ПАО «ТГК-1».

Уточнить стоимость услуг компании можно на сайте, а оставить заявку на их оформление – по электронной почте krc-feedback@rks.karelia.ru, телефону 8 (8142) 56-04-31 или лично в Центре единого обслуживания по адресу г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 60 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00). Также с помощью простой инструкции на сайте можно подключиться к чат-боту в Telegram и Viber и в режиме онлайн найти ответ на интересующий вопрос с помощью виртуального помощника.

На правах рекламы. АО «Петрозаводские Коммунальные Системы – Водоканал», ИНН 1001291146. ERID: Pb3XmBtzstZhFXSxYnPYfPGvZCEpxJ5cVtjNb7C