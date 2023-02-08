Есть вакансии на работу вахтой

Группа компаний «Спецстройресурс» - компания по поиску и подбору квалифицированного и неквалифицированного персонала рабочих специальностей для строительства масштабных объектов в РФ.



"Спецстройресурс" - прямой работодатель - компания, организованная молодыми, энергичными людьми с новым взглядом на строительство масштабных объектов и слаженной командой для эффективного решения сложных комплексных задач.

При компании созданы комиссии по электробезопасности, охране труда, промышленной безопасности.

Предприятие готово предоставить иногородним сотрудникам жилье, проживание в общежитии или вагон-городке, трехразовое горячее питание, спецодежду и обувь,

На данный момент компании на работу вахтовым методом требуются:

- монтажники ЖБК

- отделочники

- штукатуры

- подсобные рабочие

- каменщики

- бетонщики

- газорезчики

- электромонтажники

- водители с категорией Е

- водители самосвала

- машинисты бульдозера

- стропальщики

Официальное трудоустройство по ТК РФ.

- Только граждане РФ!

- За возврат на вахту повторно или продление вахты гарантирована премия по результатам работы.

- За приглашенного на работу друга выплачивается премия в размере 3000 рублей.



Подробности и вопросы по телефонам:

т. +7 (922) 509-48-00, т. +7 (922) 521-49-50 ( Viber или WhatsApp).

В сообщениях группы в ВК можно оставить номер телефона.

Оставить резюме можно здесь.

Менеджеры компании максимально быстро перезвонят и расскажут про актуальные вакансии.

На правах рекламы. ИНН 6678120345 ООО «ССР». ERID: Pb3XmBtzt2NwMgqAp6iPbYDbm37raJixgFkoE4N