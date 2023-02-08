08 февраля 2023, 12:49
Маркет

Есть вакансии на работу вахтой

Предприятие предоставляет иногородним сотрудникам жилье, трехразовое горячее питание, спецодежду. Трудоустройство по трудовому кодексу РФ.

Группа компаний «Спецстройресурс» - компания по поиску и подбору квалифицированного и неквалифицированного персонала рабочих специальностей для строительства масштабных объектов в РФ.

"Спецстройресурс" -  прямой работодатель - компания, организованная молодыми, энергичными людьми с новым взглядом на строительство масштабных объектов и слаженной командой для эффективного решения сложных комплексных задач.

При  компании созданы комиссии по электробезопасности, охране труда, промышленной безопасности.

Предприятие готово предоставить иногородним сотрудникам жилье,  проживание  в общежитии  или вагон-городке, трехразовое горячее питание, спецодежду и обувь,

На данный момент компании на работу вахтовым методом требуются:

 - монтажники ЖБК
- отделочники
- штукатуры
-  подсобные рабочие
-  каменщики
 - бетонщики
 - газорезчики
 - электромонтажники
 - водители с категорией Е
 - водители самосвала
-  машинисты бульдозера
 - стропальщики

Официальное трудоустройство по ТК РФ.

- Только граждане РФ!
- За возврат на вахту повторно или продление вахты гарантирована премия  по результатам работы.
- За приглашенного на работу друга выплачивается премия в размере 3000 рублей.


Подробности и вопросы по телефонам:  
т. +7 (922) 509-48-00, т. +7 (922) 521-49-50 ( Viber или WhatsApp).

В сообщениях группы в ВК можно оставить номер телефона. 

Оставить резюме можно здесь.   

Менеджеры компании максимально быстро перезвонят и расскажут про актуальные вакансии.

На правах рекламы. ИНН 6678120345 ООО «ССР».  ERID: Pb3XmBtzt2NwMgqAp6iPbYDbm37raJixgFkoE4N

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Метки: 
Вакансии
Работа вахтой
Спецстройресурс