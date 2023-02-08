Есть вакансии на работу вахтой
Группа компаний «Спецстройресурс» - компания по поиску и подбору квалифицированного и неквалифицированного персонала рабочих специальностей для строительства масштабных объектов в РФ.
"Спецстройресурс" - прямой работодатель - компания, организованная молодыми, энергичными людьми с новым взглядом на строительство масштабных объектов и слаженной командой для эффективного решения сложных комплексных задач.
При компании созданы комиссии по электробезопасности, охране труда, промышленной безопасности.
Предприятие готово предоставить иногородним сотрудникам жилье, проживание в общежитии или вагон-городке, трехразовое горячее питание, спецодежду и обувь,
На данный момент компании на работу вахтовым методом требуются:
- монтажники ЖБК
- отделочники
- штукатуры
- подсобные рабочие
- каменщики
- бетонщики
- газорезчики
- электромонтажники
- водители с категорией Е
- водители самосвала
- машинисты бульдозера
- стропальщики
Официальное трудоустройство по ТК РФ.
- Только граждане РФ!
- За возврат на вахту повторно или продление вахты гарантирована премия по результатам работы.
- За приглашенного на работу друга выплачивается премия в размере 3000 рублей.
Подробности и вопросы по телефонам:
т. +7 (922) 509-48-00, т. +7 (922) 521-49-50 ( Viber или WhatsApp).
В сообщениях группы в ВК можно оставить номер телефона.
Оставить резюме можно здесь.
Менеджеры компании максимально быстро перезвонят и расскажут про актуальные вакансии.
На правах рекламы. ИНН 6678120345 ООО «ССР». ERID: Pb3XmBtzt2NwMgqAp6iPbYDbm37raJixgFkoE4N