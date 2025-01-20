В Китае казнили въехавшего в толпу водителя

Суд города Чжухай, расположенного в Китае, привел в исполнение приговор в отношении водителя Фаня Вэйцю, который сознательно совершил наезд на толпу пешеходов. О данном событии сообщило Центральное телевидение Китая.

Как уточняет телеканал, казнь была проведена в соответствии с установленными процедурами и в присутствии представителей китайской прокуратуры, которые следили за соблюдением всех норм законодательства.

Приговор в отношении Фаня Вэйцю был вынесен 27 декабря прошлого года. Следствие установило, что мужчина представлял серьезную угрозу общественной безопасности, а его действия были признаны крайне жестокими.

Трагедия, приведшая к смерти 35 человек, а также оставившая 43 человека с тяжелыми травмами, произошла в Чжухае 11 ноября. Водитель попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан правоохранительными органами. // фото: pixabay.com