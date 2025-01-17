Поместье из культового фильма продали за миллионы долларов

В США продано поместье, известное по культовому фильму «Один дома». Новый владелец заплатил за объект 5,5 миллиона долларов, сообщает издание TMZ.

Поместье располагается в штате Иллинойс. На продажу его выставили в мае 2024 года, причем первоначальная цена была меньше - 5,25 миллиона долларов.

Предыдущие владельцы приобрели поместье в 2012 году, им оно обошлось всего в 1,5 миллиона долларов. После покупки они расширили поместье, но при этом сохранили экстерьер, известный по знаменитой картине. Отмечается, что внутри особняка есть пять спален, шесть санузлов, спортивный корт и домашний кинотеатр. // Фото: unsplash.com / Jeremy Yap