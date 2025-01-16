Стилисты назвали модную замену кроссовкам в 2025 году

Кроссовкам можно найти модную замену в 2025 году. Об этом рассказали редакторы французской версии журнала Vogue, их слова приводит «Лента.ру».

Так, специалисты рекомендуют вместо кроссовок носить мокасины и белые лоферы. Подчеркивается, что эта обувь подойдет как мужчинам, так и женщинам.

Отмечается, что указанную обувь можно сочетать с различными нарядами. Так, их можно комбинировать с джинсами и пиджаком, шортами и шерстяным свитером, платьем и высокими носками, а также брюками и рубашкой.

Многие популярные бренды уже включили мокасины и лоферы в свои коллекции на 2025 год, подчеркнули стилисты. // Фото: unsplash.com / Christian Spies