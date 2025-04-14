Карельских чиновников обязали вывести село из тени

Жительница села Гридино обратилась в прокуратуру Кемского района из-за отсутствующего уличного освещения в населенном пункте. Прокурор направил иск в суд, который был удовлетворен, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Освещение в селе на севере Карелии не функционирует с середины 2024 года, органы местного самоуправления не решали проблему. Тогда в дело вмешался прокурор, который направил в суд иск с требованием признать бездействие главы администрации сельского поселения незаконным и обязать орган местного самоуправления оборудовать уличное освещение.

Суд удовлетворил иск. Теперь местные власти обязаны оборудовать освещение до 31 июля этого года. © «Петрозаводск говорит»