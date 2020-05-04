В Кеми не могут выявить источник заражения единственного больного

Итоги заседания районного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции в Кемском районе опубликовал сегодня на своей странице в соцсетях глава района Дмитрий Петров.

Глава района рассказал о состоянии единственного больного в районе, госпитализированного в Петрозаводский ковид-центр с коронавирусной пневмонией.

«Ситуация контролируется, состояние пациента, нашего земляка, удовлетворительное. Контактные лица (их не так много, в связи с тем, что мужчина находился в основном дома) прошли тестирование на COVID-19, результат всех тестов отрицательный»,

- сообщает Петров.

Однако отмечает, что «ситуация осложняется тем, что не удалось выявить источник заражения пациента, поэтому расслабляться рано».

Также по сообщению Петрова, в районе регулярно проходит контроль торговых точек, а кроме того контроль за всеми приезжающими на поездах, на момент публикации их было 77 человек.

«Некоторые получили предупреждения о недопустимости нарушения режима изоляции. Это предупреждение качается исключительно граждан, прибывших из-за пределов Республики Карелия», - отмечает Петров.