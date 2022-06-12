В Кеми разнесли детскую площадку

В Кеми разломали детскую площадку. Доски, шины, части игрового оборудования сгребли в одну кучу и бросили, устроив свалку. Местные жители пишут в соцсети, что из досок торчат гвозди, а территорию никто не огородил. Жители переживают за детей, которые продолжают там играть.

«Разнесли детскую площадку, гвозди торчат из досок, колеса, железная арматура, все разломали и сгребли в кучу. Сломали мосточки, которые лежали и спасали от лужи. Запчасти от «пазла» детской площадки привезли с площади, и теперь здесь свалка, а дети остались ни с чем. Не далеко и до беды, т.к. на площадке все равно тусуются ребятки, ничего не огорожено если идет реконструкция. Кто будет отвечать за травмы детей, которые гуляют без родителей, кто будет расчищать все, что сделали не нужным», - спрашивают жители Кеми в соцсети. (фото vk.com)