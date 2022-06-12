Петрозаводчанка пожаловалась на некошеную траву и пух от одуванчиков

Пух от одуванчиков залетает в квартиры петрозаводчан на Кукковке. Женщина рассказала, что ей приходится делать влажную уборку в квартире на девятом этаже по три раза в день из-за залетающих семян одуванчиков.

«Столько пуха в квартире не было никогда, как этим летом. В прошлом году еще 9ч утра не было, а уже вовсю косили»,

- пожаловалась в сообществе «Подслушано в Птз» жительница дома №13 на улице Сортавальская. По ее словам, в этом году траву около дома еще ни разу не косили.

«Да, красиво на ярко-зеленой траве желтые одуванчики смотрятся, но как выживают малыши и люди с аллергией, вопрос. Скосите, пожалуйста, траву!» - обратилась она к городским властям. (фото vk.com)