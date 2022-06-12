Вонючая река растеклась по дороге на старой Кукковке

Вонючая река появилась на старой Кукковке. Грязная вода с характерным амбре уже несколько дней растекается по убитой проезжей части к гаражам в районе пескобазы. Горожане переживают, что грязная вода может попасть в Онежское озеро.

Местные жители уверены, что вонючая вода пришла из-за засора канализационной системы. Однако в водоканале им говорят, что это всего лишь талая вода. О своей беде местные жители рассказали в сообществе «Живой Петрозаводск».

«Недавно нас пугали надвигающейся холерой и еще чем-то. Канализационные воды рекой текут по дороге, по которой ездят машины, ходят люди, в том числе дети, животные бегают, стоки попадают в ручей Большой, который протекает через Ключевую и впадает в Онежское озеро. Где «зеленые», которые борются за экологию, за чистую окружающую среду? Где СЭС, где Роспотребнадзор? Где прокуратура? Никому нет дела до возможных вспышек инфекционных заболеваний. 21 век, а канализационные стоки текут по дороге, как в средневековье»,

- говорится в сообществе.

Горожанка сняла короткое видео, в котором показала, откуда берет начала вонючая река.

«Вот тут у нас забился люк канализационный. Там в воде люк. Он без крышки. Крышка давно утрачена. Вот так вода эта канализационная стоит и стекает по дороге», - рассказала женщина. (фото скриншот)