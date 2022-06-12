Водителей предупредили о новой дыре в асфальте в центре Петрозаводска

Автомобилистов предупредили о воронке, образовавшейся на проезжей части. Новая дыра зияет в районе магазина автозапчастей на улице Гоголя в Петрозаводске.

О провале рядом с канализационным люком первыми сигнализировали подписчики группы «ДТП Петрозаводска и Карелии». Вечером 11 июня пользователи паблика сообщили о том, что опасное место перекрыли. (фото vk.com)