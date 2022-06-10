10 июня 2022, 21:07
Семейство котов-змееловов в Вятиккя пополнилось рыжим Семеном
Кошки и коты приносят хозяйке задушенных гадюк
На Аннушкином причале в поселке Вятиккя живут несколько котов и кошек. Их владелица Анна Чекконен рассказала, что все они – отчаянные змееловы, пишут в паблике «ЛахденпохьЯ – НАВСЕГДА!» ВКонтакте.
Семейную традицию на днях впервые продолжил молодой котик Семен. Он на берегу задушил гадюку и принес змею хозяйке.
- Мама этого кота по молодости домой гадюк приносила, ой весело было! - рассказала владелица Семена. // Фото: «ЛахденпохьЯ – НАВСЕГДА!»/ВКонтакте