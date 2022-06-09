Медведица бросилась на автомобиль, защищая медвежат

Видеорегистратор запечатлел, как на лесной дороге в Медвежьегорском районе медведица бросилась на защиту своих детенышей.

Человек и звери встретились 8 июня по дороге на Черную губу, сообщается в группе «Подслушано в Медвежьегорске».

За одним из изгибов дороги показался медвежонок. Приближающийся автомобиль напугал маленького хозяина леса – он кинулся бежать. Водитель замедлился. В этот момент с правой стороны среди сосен показалась мощная медведица, которая кинулась в сторону машины. Водителю пришлось жать на клаксон, чтобы отпугнуть хищника.

«08.06.22 по дороге в Черную губу, в районе Песчанки встретил медведицу и трех медвежат. Будьте осторожны! Медведица бросилась на машину, защищая медвежат!» - прокомментировал видеозапись автомобилист.