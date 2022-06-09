09 июня 2022, 15:59
Медведица бросилась на автомобиль, защищая медвежат
Опасная встреча человека и диких зверей в Мевдежьегорском районе попала на видео
Видеорегистратор запечатлел, как на лесной дороге в Медвежьегорском районе медведица бросилась на защиту своих детенышей.
Человек и звери встретились 8 июня по дороге на Черную губу, сообщается в группе «Подслушано в Медвежьегорске».
За одним из изгибов дороги показался медвежонок. Приближающийся автомобиль напугал маленького хозяина леса – он кинулся бежать. Водитель замедлился. В этот момент с правой стороны среди сосен показалась мощная медведица, которая кинулась в сторону машины. Водителю пришлось жать на клаксон, чтобы отпугнуть хищника.
«08.06.22 по дороге в Черную губу, в районе Песчанки встретил медведицу и трех медвежат. Будьте осторожны! Медведица бросилась на машину, защищая медвежат!» - прокомментировал видеозапись автомобилист.