09 июня 2022, 15:29
Соцсети

Чиновник мэрии в лакированных туфлях и белой рубашке устранил засор

Петрозаводчане похвалили сотрудника городской администрации за отзывчивость

Сити-менеджер Владимир Любарский по традиции в конце рабочей недели рассказал о поступающих к нему обращениях петрозаводчан.

На днях в соцсети мэр получил слова благодарности в адрес сотрудника администрации Петрозаводска. Собеседник отметил отзывчивость Артура Ивановича Пеуша.

По словам подписчика, чиновник недавно встречался с жителям. Горожане обрисовали проблему, чиновник надел перчатки, достал из машины лопату и раскопал засорившийся дренажный колодец.

«Как был - в лакированных туфлях, белой рубашке и костюме. Достойная отзывчивость сотрудника администрации»,

- написал житель Петрозаводска.

Глава столицы Карелии отметил, что ему было приятно прочитать сообщение и поблагодарил горожан за позитив и общение, которое придает ему сил и смысл работе. (фото pexels.com, Anders Kristensen)

Обсудить
Метки: 
новости петрозаводска
владимир любарский
администрация
Соцсеть