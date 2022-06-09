Чиновник мэрии в лакированных туфлях и белой рубашке устранил засор

Сити-менеджер Владимир Любарский по традиции в конце рабочей недели рассказал о поступающих к нему обращениях петрозаводчан.

На днях в соцсети мэр получил слова благодарности в адрес сотрудника администрации Петрозаводска. Собеседник отметил отзывчивость Артура Ивановича Пеуша.

По словам подписчика, чиновник недавно встречался с жителям. Горожане обрисовали проблему, чиновник надел перчатки, достал из машины лопату и раскопал засорившийся дренажный колодец.

«Как был - в лакированных туфлях, белой рубашке и костюме. Достойная отзывчивость сотрудника администрации»,

- написал житель Петрозаводска.

Глава столицы Карелии отметил, что ему было приятно прочитать сообщение и поблагодарил горожан за позитив и общение, которое придает ему сил и смысл работе. (фото pexels.com, Anders Kristensen)