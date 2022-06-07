Медикам в Карелии готовы заплатить два миллиона рублей

Новые кадры в республику привлекают по программе «Земский доктор». Специалистам, прибывшим из других субъектов страны, предоставляют компенсационные выплаты.

С 2012 года выплаты получили 246 врачей и фельдшеров. В 2022 году Карелия готова принять на работу 45 специалистов по федеральной программе «Земский доктор/ Земский фельдшер», сообщил в своем аккаунте министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Медработникам, которые отправятся в районы республики, выплатят единовременную компенсацию от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Также в республике действуют меры поддержки на уровне региона. В районах врачам предоставляют служебное жилье, ежемесячную компенсацию аренды и расходов на оплату жилых помещений. Региональный Минздрав производит единовременную выплату врачам, медсестрам ФАПов. С 2016 года выплаты были предоставлены 207 врачам и фельдшерам. Меры дополнительной социальной поддержки предоставили 309 работающим медработникам. (фото pexels.com, Mix and Match Studio)