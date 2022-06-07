В соцсети указали мэрии на очередное «позорище» Петрозаводска

Пользователи «ВКонтакте» возмущены состоянием лестничного спуска на Первомайском проспекте. Горожане окрестили лестницу от Дома культуры Железнодорожников «позорищем» Петрозаводска.

«Вот такая лестница от ДК Железнодорожников, сейчас там МФЦ, спускаться по ней травмоопасно, она вся разваливается!» - возмущены подписчики паблика «Подслушано в Птз».

«Уважаемая Администрация, это очередное позорище нашего города П., обратите внимание!» - пишут в соцсети. (фото vk.com)