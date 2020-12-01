В Казахстане собрали баню, изготовленную в Карелии

В Казахстане построили баню из сухостойной сосны кело, которая заготавливается только в Карелии и Финляндии, сообщает портал tut.by.



Проектировали баню в городе Экибастуз (Казахстан). Площадь помещений 67 кв. м, терраса с дровником — 35 кв. м. В ней есть весь необходимый набор помещений для комфортного отдыха: небольшая столовая с кухней и зона отдыха, баня с раздевалкой, парной и помывочной, санузел. В хорошую погоду компания может расположиться на крытой террасе с очагом.

Поверхность бревен никак не обрабатана — специально, чтобы сохранить уникальный внешний вид этого материала. Стоит такая древесина очень дорого: в природе ее немного, а отбор такого леса очень трудоемок.

Сруб этой бани сделан из бревен диаметром 32 см. Все детали конструкции изготовлены на производственной площадке в Петрозаводске в Карелии. В разобранном виде сруб привезли в Экибастуз и собрали заново на заранее подготовленном фундаменте.

Кровля на бане тоже деревянная — из необрезной лиственничной доски.

Интерьер соответствует внешнему виду строения. Обратите внимание на полы из необрезной сосновой доски: трудно представить, сколько труда затрачено, чтобы подогнать друг к другу каждую половицу. Кстати, это единственная поверхность, покрытая лаком: так за ней легко ухаживать, она не пачкается и сохраняет первоначальный цвет древесины. Поверхности стен и потолков оставлены в первоначальном, натуральном виде.

Освещение продумано особо. Архитектор позаботился о том, чтобы красота интерьера не потерялась в темных закоулках. Небольшие, но многочисленные светильники создают мягкое и равномерное освещение. Проводка в бане сделана по старинке — на изоляторах.

Фото с сайта TUT.BY