Тренажеры, сделанные в Петрозаводске, установлены в Пскове

Новую спортивную площадку оборудовали на улице Воеводы Шуйского в Пскове, сообщает интернет-издание ПЛН.

На ней расположены профессиональные уличные тренажеры для занятия спортом, изготовленные в Петрозаводске. Заказчик объекта – комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи,

Отрадно, что на закупку вышла профессиональная фирма из Петрозаводска, которая делает хорошие тренажеры,

- рассказывает председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь.

Фото с сайта pln-pskov.ru