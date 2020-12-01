01 декабря 2020, 21:38
Тренажеры, сделанные в Петрозаводске, установлены в Пскове
Администрация города довольна приобретенным оборудованием и поставщиком
Новую спортивную площадку оборудовали на улице Воеводы Шуйского в Пскове, сообщает интернет-издание ПЛН.
На ней расположены профессиональные уличные тренажеры для занятия спортом, изготовленные в Петрозаводске. Заказчик объекта – комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи,
Отрадно, что на закупку вышла профессиональная фирма из Петрозаводска, которая делает хорошие тренажеры,
- рассказывает председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь.
Фото с сайта pln-pskov.ru