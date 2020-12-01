Жителям Петрозаводска предлагают сделать шары для городских елок

Петрозаводчанам предлагают до 21 декабря сделать красивую и оригинальную елочную игрушку в виде шара с креплением, сообщает городская администрация.

Шары, сделанные участниками акции в преддверии праздника, украсят городские ёлки в разных районах карельской столицы. На изделии можно написать доброе новогоднее пожелание. Диаметр шара – от 30 сантиметров до одного метра. Игрушка может быть выполнена в любой технике.

Авторы пяти лучших работ получат призы от управления благоустройства и экологии Комитета ЖКХ мэрии. Командам “ЭкоКубка” участие в акции принесет в копилку 50 баллов, за победу экоактивисты получат 100 баллов.

Елочные игрушки принимаются на вахте в здании администрации города по адресу: пр. Ленина, д. 2. К изделию необходимо приложить информацию об авторе: фамилию и имя, а также контактный телефон.

Фото с сайта lentachel.ru