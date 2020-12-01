Какие сюрпризы подготовила власть россиянам в декабре 2020 года

Текст и фото: Антонина Кябелева

Каждый месяц власть подбрасывает новые законы, правительственные постановления, указы, которые меняют нашу жизнь – иногда к лучшему, но чаще в другую сторону. Декабрь 2020 года не стал исключением. Правда, по мнению экспертов, в декабре сюрпризы в области законотворчества оказались более позитивными, чем обычно.

С 1 декабря 2020 года вступает в силу постановление российского правительства № 1416, регламентирующее правила формирования и ведения классификатора строительной информации. Предполагается, что с его помощью удастся наладить оперативный обмен информацией между участниками строительных проектов. В классификаторе, который будет доступен в интернете, планируется объединить базы данных различных ведомств.

К примеру, граждане в режиме онлайн смогут отслеживать ход строительства жилых домов, которые возводят в рамках программы долевого строительства.

С помощью портала госуслуг любой россиянин получит с 1 декабря 2020 года возможность проверить, какие меры социальной поддержки, льготы и выплаты положены именно ему.

Подобная гарантия закреплена в федеральном законе № 461 от 27 декабря 2019 года, который внес изменения в закон о государственной социальной помощи.

А вот узнать о социальных услугах и выплатах по телефону россияне смогут только с 2022 года. В общем, у пожилых людей появляется дополнительный стимул активнее осваивать просторы интернета.

В разгар пандемии меняются правила предоставления денежных выплат медицинским работникам, которые соприкасаются с больными коронавирусом. Наше издание уже рассказывало об изменениях в порядке начисления выплат врачам, которые вступили в силу с 1 ноября 2020 года.

В постановлении правительства РФ № 1762 от 30 октября 2020 года регламентируется, кто, сколько и за какой объем оказанной помощи будет получать доплату к зарплате. В карельском профсоюзе работников здравоохранения считают, что после того как медицинские работники ковид-центров и станций скорой помощи получат оплату за ноябрь, они почувствуют серьезное снижение оплаты труда. Предположительно, объем доплат может сократиться в 2-3 раза.

К тому же в документе говорится не о дополнительных выплатах, а о мерах социальной поддержки медработников. Это означает, что дополнительные выплаты не будут учитываться при расчете отпускных и оплате больничного. Несложно предположить, что недовольных будет немало.

Но и это предусмотрели в правительстве. В постановлении № 1762 есть пункт, который вступил в силу с 1 декабря 2020 года.

Речь идет о том, что с 1 декабря 2020 года врачи и медперсонал могут получить через портал госуслуг информацию о перечислении им специальных социальных выплат. Медработники получат возможность направить по интернету жалобы, если им вовремя не перечислили деньги за работу с инфицированными коронавирусом.

Жалобы следует направлять либо через сайт госуслуг, либо через официальный сайт Фонда социального страхования РФ. Пожаловаться можно и на несправедливое снижение суммы выплат.

Интернет все плотнее входит в нашу жизнь, экономя нам время и нервы. Так, с 1 декабря 2020 года льготные категории граждан могут приобретать билеты на поезда по интернету. Им больше нет нужды идти в кассу и демонстрировать документы, дающие право на льготный проезд. Это предусмотрено постановлением правительства РФ № 1294 от 27 августа 2020 года. Если льготник не смог отправиться в поездку, то билет, который он приобрел на официальном сайте перевозчика, можно вернуть, подав заявление через сайт госуслуг.

1 сентября 2020 года минздрав России издал приказ № 925н, устанавливающий новые правила оформления листа нетрудоспособности, которые начнут действовать с 14 декабря 2020 года. Главное новшество заключается в том, что больничные в электронном виде не положены безработным гражданам. Для оформления больничного в электронном виде придется предоставлять не только паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, но и СНИЛС.

Работодателю достаточно будет сообщить номер больничного. Используя этот номер и СНИЛС работника, в организации смогут получить через информационную систему Фонда соцстраха сведения о больничном. Предполагается, что те, кто вынужден находится на самоизоляции, смогут получить электронный больничный, не посещая врача.

С 20 декабря в России должен начать функционировать Единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса, получающих господдержку. Создание нового реестра предусмотрено в федеральном законе № 279 от 2 августа 2019 года. Его цель – облегчить руководителям компаний и самозанятым гражданам получение информации о том, на какие меры господдержки и льготные кредиты они могут рассчитывать. Сейчас эти сведения разбросаны по разным интернет-ресурсам. Задача реестра заключается в том, чтобы собрать их воедино и облегчить жизнь предпринимателям, ищущим возможности удержаться на плаву.

Осталось вспомнить о тех послаблениях, которые завершаются вместе с 2020 годом. Если, конечно, опять что-то не изменится.

Банк России в очередной раз предупредил кредитные организации, что после 30 декабря 2020 года пенсии и социальные пособия россиянам должны перечисляться только на карты отечественной платежной системы «Мир».

Дата, после которой банки, перечислившие пенсии и социальные пособия на карты международных платежных систем, будут наказывать, не раз отодвигалась. Карта «Мир», превращающаяся в бесполезный пластик за пределами нашей родины, не нравится многим. И не только гражданам.

В ноябре я попыталась оплатить картой «Мир» транспортный налог через официальной сайт ФНС. Платеж не прошел. С меня потребовали другую, «нормальную» карту. Зато с «Mastercard» операция заняла несколько секунд.

31 декабря 2020 года заканчиваются поблажки тем, кто имеет долги за жилищно-коммунальные услуги. С началом эпидемии было решено не начислять гражданам пени и штрафы за просрочку оплаты за ЖКУ. В общем, новый 2021 год лучше встретить без долгов.