В карельскую реку Шуя выпустили три тысячи штук краснокнижного лосося

Три тысячи штук молодых лососят выпустили в реку Шуя, сообщает минсельхоз Карелии. Это сделано в рамках компенсации планируемого ущерба от хозяйственной деятельности. На Бесовецком пороге реки Шуя специалисты Карельского филиала «Главрыбвод» выпустили молодь озерного лосося. Рыба занесена в Красную Книгу России, подчеркнули в министерстве.

Молодь выращена на Выгском рыбоводном заводе в поселке Сосновец Беломорского муниципального района. Предприятие построено в 1956 году в целях компенсации причиненного ущерба от строительства каскада гидроэлектростанций на реке Выг.

Основное направление деятельности завода – искусственное воспроизводство лососевых и сиговых видов рыб на основании государственного задания, а также выпуски молоди в рамках компенсации причиненного ущерба от хозяйственной деятельности.

Благодаря проводимым работам по искусственному воспроизводству на карельском рыбоводном заводе осуществляется поддержание численности краснокнижного озерного лосося в Онежском озере, естественные нерестилища которого были нарушены в результате гидростроительства и проводимым работам по лесосплаву на реке Шуя. // Фото: министерство сельского хозяйства Карелии.