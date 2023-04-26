Почти 48 млн рублей надеются выручить в Карелии от продажи зданий

Министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская рассказала об итогах проведенной в 2022 году приватизации государственного имущества республики.

По плану, в 2022 году планировалось приватизировать 4 пакета акций и 142 объекта недвижимости. В результате удалось продать 29 объектов недвижимости на общую сумму 69,296 миллиона рублей. Из них доход от продажи зданий составил более 63,5 миллиона рублей при плановом показателе в 51 миллион рублей. Оставшаяся сумма была выручена от продажи земельных участков.

В 2023 году предполагается получить от продажи зданий 47,7 миллиона рублей, а от реализации земли - 7,8 миллиона рублей.

В 2022 году, рассказала Свидская, удалось продать 10 объектов недвижимости в Повенце, общежитие в Питкяранте, 7 объектов незавершенного строительства на Южной промзоне в Петрозаводске.