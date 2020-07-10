В карельской глубинке живут без света, интернета и врача

В ходе трехдневной работы в избирательном округе депутат Андрей Мазуровский посетил ряд проблемных объектов и обсудил с местными руководителями возможные решения по наиболее остро стоящим вопросам.

В селе Вешкелица депутат встретился с главой крестьянско-фермерского хозяйства Еленой Свирид. Успешно развивая деятельность в области животноводства и растениеводства с 2005 года, в 2019 году предприниматель выиграла грант в размере 30 млн рублей на развитие семейной животноводческой фермы. В долгосрочной аренде у Елены находятся девять гектаров земли под пастбищем и один гектар под фермой. В настоящее время идет ремонт в зданиях, выкупленных для фермы, но развитие хозяйства тормозится переводом земель из одной категории в другую. Освоение средств гранта затянулось и по причине эпидемии коронавируса.

В Вешкелице Андрей Мазуровский побывал на объекте историко-культурного наследия Карелии – в часовне Георгия Победоносца. Часовня представляет историко-архитектурную ценность как одна из старейших часовен Сямозерья и требует капитального ремонта в ближайшее время.

Депутат Мазуровский встретился с местным населением поселка Суйстамо. Финская церковь и старое кладбище напоминают сегодня об истории поселка. По словам местных жителей, уже в те времена у финнов был водопровод. Теперь не то что водопровода — уличного освещения нет. Родители, отправляющие детей на школьный автобус в Ляскеля, опасаются волков, с которыми в темноте местные жители сталкивались в поселке.

Кроме того, серьезную опасность представляют большегрузные машины, проносящиеся по поселку на огромных скоростях. К слову, нарушений здесь нет: перед Суйстамо не установлен дорожный указатель, обозначающий населенный пункт — на въезде в него просто значится начало Суоярвского района. В поселке вообще нет дорожных знаков, в том числе по ограничению скорости.

Суйстамо настолько суров, что не имеет даже названий улиц. А лет 10 назад в поселке не было и номеров домов: третье тысячелетие на дворе, а письма по старинке шлют на деревню дедушке.

Сегодня жители поселка жалуются на перебои в работе почты и на отсутствие интернета. О виртуальных платформах в режиме онлайн на дистанционном обучении школьники Суйстамо могли только мечтать. Этой весной они бегали к вышке, чтобы отправить выполненные задания учителям.

И все же главный вопрос, волнующий сегодня жителей поселка — планируемое закрытие ФАПа. Тому есть объективные причины: небольшая численность населения и, соответственно, небольшая нагрузка у фельдшера, а здание нужно содержать. В настоящее время своего фельдшера в Суйстамо нет, помещение передано в фонд госимущества РК. Привезти лекарства и забрать анализы может выездной медик, а экстренную медицинскую помощь окажет фельдшер из п. Ляскеля.

Однако местных жителей, большинство из которых люди пенсионного возраста, не устраивает такое положение вещей, многим из них нужен, например, ежедневный контроль давления. К врачам приходится ездить в Суоярви или Сортавалу, заказ машины в эти города стоит от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

Несмотря на множество проблем в Суйстамо, уже на месте депутату Андрею Мазуровскому удалось решить некоторые вопросы. Так, после переговоров с местными властями и волонтерами удалось достичь предварительной договоренности об установке фонарного столба в центре поселка и по частичному ремонту кровли финской церкви.

По итогам поездки депутат встретился с главой Суоярвского района Натальей Васениной, главой местной администрации Романом Петровым и главой Лоймольского сельского поселения Ольгой Кузнецовой.