10 июля 2020, 08:40
Новые случаи внебольничной пневмонии подтверждены в Карелии
Летальных исходов не зарегистрировано в республике
За сутки в республике одиннадцать человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией, сообщает оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом.
За 24 часа никто в Карелии не умер от внебольничной пневмонии.
С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 850 пациентов, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.