10 июля 2020, 08:40
Общество

Новые случаи внебольничной пневмонии подтверждены в Карелии

Летальных исходов не зарегистрировано в республике

За сутки в республике одиннадцать человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией, сообщает оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом.

За 24 часа никто в Карелии не умер от внебольничной пневмонии.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 850 пациентов, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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Метки: 
внебольничная пневмония
новости Карелии
оперативный штаб
коронавирус
здравоохранение
статистика