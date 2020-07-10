Новые случаи внебольничной пневмонии подтверждены в Карелии

За сутки в республике одиннадцать человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией, сообщает оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом.

За 24 часа никто в Карелии не умер от внебольничной пневмонии.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 850 пациентов, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.