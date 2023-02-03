В Карельской филармонии расскажут историю о человечности

4 февраля в Карельской филармонии пройдет концерт одного из самых любимых петрозаводчанами абонементов «Музыка любимых книг». На этот раз автор цикла программ Михаил Тоцкий представит публике не раз экранизированный роман Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». Музыка современных композиторов - Григория Зайцева, Роберто Ди Марино, Астора Пьяццоллы, Фикрета Амирова, так же как и книга, раскроет внутренний мир главного героя Чарли Гордона, и проведет его через путь преобразования.

Исполнителями выступят Оркестр русских народных инструментов «Онего» под управлением Михаила Тоцкого, актриса театра "Творческая мастерская" Виктория Федорова и актер Театра кукол Олег Романов.

Если кратко пересказать сюжет романа Киза (а в музыкальную постановку по понятным причинам войдут не все главы романа), то он вот о чем. Это история об умственно отсталом Чарли Гордоне и его приятеле мышке Элджерноне. Человек и зверек стали объектами эксперимента по искусственному увеличению интеллекта. Чудо произошло – еще недавно умственно отсталый Чарли стал умным. Пожалуй, слишком умным для этого мира.

Искреннее стремление Гордона улучшить свои умственные способности привлекает внимание двух ученых. Недавно доктора нашли способ по искусственному увеличению IQ. Опыты на животных дали успешные результаты – лабораторная мышь Элджернон научилась проходить сложный лабиринт. Теперь пришло время человека. И Чарли Гордон – отличная кандидатура для эксперимента.

Эксперимент удается. Теперь для того чтобы выучить новый язык, Чарли нужно всего несколько дней, он запросто читает научную литературу... Но если раньше Гордон имел привилегию пребывать в сладостном неведении, теперь же он с горечью осознает свое положение.

Поведение мыши Элджернона начинает меняться. Наблюдая за зверьком, Чарли приходит к шокирующему выводу – Элджернон деградирует: искусственно повышенный интеллект понижается со скоростью былого развития. Процесс необратим.

Вскоре Чарли Гордон снова становится прежним. Он смутно припоминает об операции, о том, что когда-то был умным и любил свою учительницу. Чтобы больше не заставлять ее плакать, он принимает решение навсегда покинуть Нью-Йорк.

В послесловии Чарли Гордон, которому довелось побывать гением, просит лишь об одном: «Если у вас будет возможность, положите, пожалуйста, немного цветов на могилу Элджернона, которая на заднем дворе…»

Билеты можно приобрести на сайте филармонии и в кассе (телефон 76-92-08)

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