Сбер: восемь из десяти заёмщиков в СЗФО берут потребкредиты онлайн

Восемь из десяти заёмщиков на Северо-Западе в прошлом году брали потребительские кредиты через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение. Самые технологичные клиенты живут в Мурманске, где 90% кредитов были оформлены онлайн. Годом ранее показатель по СЗФО был на уровне 70%.

В количественном выражении жители Северо-Запада в 2022 году оформили на 14% больше потребкредитов через цифровые сервисы банка, чем за год до этого, в Санкт-Петербурге прирост 16%, в Ленинградской области – 20%. %. Также в лидерах по приросту онлайн-кредитования Псковская и Новгородская области (прирост по 19%).

С 1 февраля Сбер изменил условия потребительского кредитования. Теперь в первый месяц ставка по кредиту на любые цели или по программе рефинансирования кредитов других банков составит 4% годовых вместо 4,5%. Со второго месяца ставка составит от 12,5%.