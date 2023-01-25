В карельском заповеднике проведут снежный фестиваль

В заповеднике «Костомукшский» в этом году фестиваль «Тропами Метсолы» проведут в феврале. Участников ждут изменения. Мероприятие продлится два дня – 18 и 19 февраля. Приглашают спортсменов и всех любителей активного отдыха вместе с детьми.

Организаторы – заповедник «Костомукшский», компания «Карельский окатыш» и администрация Костомукшского округа – сообщили, что 18 февраля в 11.00 стартует День снежных развлечений. Впервые проведут массовый старт по скандинавской ходьбе. Также на площадке будут организованы соревнования для всех желающих по скоростной езде на финских санях и снегосамокатах.

19 февраля состоится Фестиваль по лыжным гонкам классическим стилем. Участники стартуют от здания заповедника на дистанции 12,5 и 25 километров. До 17 февраля необходимо зарегистрироваться по ссылке. // фото: vk.com/kostzap.