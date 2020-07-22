В карельском селе Великая Губа снимают комедию

В селе Великая Губа Медвежьегорского района снимается полнометражный художественный фильм под названием "Хау а ю". Натурные съемки проходят на природе и в деревенских интерьерах Заонежья, сообщает "Российская газета".

Жители села с большим интересом относятся к киношникам и охотно помогают им реквизитом и декорациями. А польский писатель Мариуш Вильк и его жена Наталья, живущие в Великой Губе, приютили членов творческой группы в своем старинном деревянном доме.

Автор идеи и режиссер, Алексей Бабенко, председатель Союза кинематографистов Карелии. Главные роли исполняют заслуженные актеры республики Ирина Старикович и Дмитрий Максимов – артисты Театра драмы "Творческая мастерская". По жанру фильм будет комедией.

Ирина и Дмитрий играют пару: она - одинокая несчастная женщина, которая собирается к сыну в Америку, он - странный мужчина, устроившийся к ней сторожить дом на время отъезда.

По словам Алексея Бабенко, съемочный процесс в Заонежье - это только начало. В июле и августе предстоят работы в павильоне, который уже построен в Петрозаводске в арт-пространстве "Синий коридор".

Художественный фильм покажут в кинотеатрах Карелии.