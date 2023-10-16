В карельском селе одни школьники сидели за партами, другие вели уроки

В школе села Ведлозеро прошел традиционный праздник — День самоуправления.

Нескольким воспитанникам образовательного учреждения предстояло на время занять место учителя. Этот необычный день учителя и школьники каждый год ждут с нетерпением.

Так и на этот раз готовиться к нему школа начала заранее. Для этой почетной миссии несколько юных педагогов успешно прошли предварительный отбор. Ребята заранее готовили интересную информацию по заданным темам, разработали карточки и презентации, продумали форму проведения своего урока.

Встречали ученики дублеров-учителей на уроке физкультуры, технологии, моя Карелия, литературного чтения и других. Надо сказать, что новоявленные учителя отнеслись к преподавательской деятельности со всей ответственностью.

Вот прозвенел звонок на урок. В одну из классных аудиторий открывается дверь, и вместо любимой учительницы входит пятиклассник Рома.

«Здравствуйте, ребята. Сегодня урок математики буду вести я. Меня зовут Роман Алексеевич», — представился юный учитель.

Мальчик немного волнуется. Проводить урок, отвечать на вопросы учащихся, спрашивать ответы на задания, как оказалось, труд нелегкий. Но в классе серьезно отнеслись к новому учителю и выполнили все задания на «отлично»!

Впрочем, и другие уроки прошли очень интересно, на одном дыхании. Например, на уроке литературного чтения малыши с удовольствием разгадывали ребусы, кроссворды, филворды, отгадывали загадки про героев, пробовали себя в роли актеров в инсценировке отрывка из сказки.

А на математике Анфиса Александровна, ученица восьмого класса, помогла детям отправиться в увлекательное путешествие по стране Циферии. Урок технологии урок вели сразу две учительницы. В преддверии Дня отца они познакомили ребят с историей праздника и напомнили детям, когда он празднуется.

Мальчики и девочки, которым выпала роль учителя, очень волновались. Они признались, что находится лицом к лицу перед учениками, удерживать их внимание, вести урок им было непросто.

«Они меня не слышат!» — позже высказывались учителя-дублеры, возмущенные шумом в классе.

Классные руководители уверены, что такой опыт для каждого школьника обязательно пригодится в дальнейшей жизни. Дети-наставники смогли открыть в себе организаторские качества, преодолеть страх и стать увереннее. Не исключено, что

День самоуправления в школе поможет им определиться с будущей профессией.//Фото сообщества МБОУ «Ведлозерская СОШ»