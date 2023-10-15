«Желтая вода»: как живет Беломорск на одноуровневой системе управления

Текст: Елена Малишевская

Беломорский район теперь называется Беломорским муниципальным округом. Он стал одним из четырех районов Карелии, где реализовали переход на одноуровневую систему местного самоуправления. Консолидация власти и бюджета, исключение дублирующих функций – вот суть реформы, если в двух словах. Социальные проблемы района всем известны: низкое качество воды, высокий уровень безработицы, катастрофа с численностью населения и многие другие. Решаются ли сегодня эти вопросы? Или хотя бы намечены пути их решения? Мы встретились и поговорили с Ириной Филипповой – она пять лет была главой Беломорского городского поселения, сейчас избрана председателем единого окружного совета.

Одна из главных проблем Беломорска – желтая вода, которая течет из водопроводных кранов. Местные жители привыкли, туристы пугаются. В туалете павильона «Беломорские петроглифы» висит такое объявление:

«Уважаемые посетители!

Просьба унитаз по два раза не смывать!

(вода привозная - желтый цвет воды обусловлен природными условиями).

Администрация».

Еще в 2014 году суд обязал городское поселение построить в Беломорске КОСы и ВОСы. КОС - комплекс очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков, ВОС - водоочистное сооружение. Судебное решение не исполнено до сих пор. Девять лет назад проект оценивался примерно в 700 млн рублей, с учетом нынешних цен он будет стоить больше миллиарда. Только на проектно-сметную документацию нужно несколько миллионов, а собственные доходы Беломорска – 52 млн рублей в год.

«Очистных сооружений в Беломорске не было никогда, даже при Советском Союзе. Понятно, что с переходом на новую систему самоуправления мы эту проблему сразу не решим. Но пытаемся попасть в национальный проект «Чистая вода»: для этого нужно в течение двух лет ежемесячно снимать пробы воды, что мы сейчас и делаем. С подготовкой проектно-сметной документации, надеемся, нам поможет республика»,

- рассказала Ирина Филиппова.

В рамках национального проекта будет благоустроена и набережная Беломорска – город получил более 100 млн рублей из федерального бюджета. Сейчас это небольшой «пятачок», довольно милый, со своей фотозоной, клумбой и тренажерным комплексом. В 2024 году набережная должна значительно удлиниться и преобразиться.

«Одни жители Беломорска довольны, что у нас появится набережная, другие нет. Возможно, каким-то домам она будет мешать. Но при выборе территории для благоустройства мы старались максимально учитывать мнение горожан: старшего поколения, семей с детьми, молодежи. У нас ведь молодым беломорчанам и пойти-то некуда: нет мест для прогулок и развлечений».

Уровень безработицы в Беломорске один из самых высоких в Карелии – 2,9%. Хотя на учете в службе занятости стоят всего 189 человек. Статистику портит другая проблема – демографическая. Если в советское время в Беломорском районе проживало более 30 тысяч человек, то сейчас – меньше 15 тысяч, в самом Беломорске – меньше 8 тысяч жителей. И каждый год население уменьшается на 300-400 человек.

Ирина Филиппова, кроме того что возглавляет депутатский корпус округа, - руководитель службы занятости Беломорского района. Ежедневно она сталкивается с дисбалансом спроса и предложения на рынке труда. Вроде бы и работа есть, и безработные есть, а одно с другим не сходится. Вспоминает, как с большим трудом искали пекарей для местного хлебозавода, когда он возродил свою деятельность.

«Вот недавно приходил подрядчик, который работает на железной дороге. Сложно найти для него рабочих. А зарплата, между прочим – 50 тысяч рублей. Кто-то не может по состоянию здоровья, а у кого-то мотивации нет. РЖД предлагает различные вакансии: мастера, механики. Водители категории В и С сегодня очень востребованны. Энергетики испытывают колоссальную потребность в рабочей силе. Даже продавцы сегодня требуются. А в туристический сезон всем нужны повара и помощники поваров».

Проблема бездомных животных тоже очень актуальна для Беломорска. Стаи собак и одинокие псы встречаются в разных частях города. С их агрессивностью, к счастью, мы не столкнулись.

Ирина Филиппова начала заниматься решением этой проблемы сразу, как стала главой, – в 2018 году. «Собачники», зоозащитники – люди активные, поэтому они моментально атаковали Ирину Валентиновну. В 2019 году из районного бюджета выделили 2,3 млн рублей на строительство приюта, долго искали участок, нашли на выезде из Беломорска. В первый же год столкнулись с проблемой болотистой местности – понадобилось выделить еще 60 тысяч рублей на создание дренажной системы. Но пристроить под крышу всех бездомных животных – нереально. И сам по себе приют проблему не решает, нужна стерилизация безнадзорных собак.

«Только в совокупности мер, вообще, возможно решить эту проблему. К счастью, к нам из Донбасса переехала жить девушка, она по профессии ветеринарный врач. Мы с ней долго разговаривали, обсуждали меры поддержки, составляли бизнес-план, и она открыла частную ветеринарную клинику. Там, кроме прочих услуг, проводится стерилизация безнадзорных животных, на которую выделяем деньги из бюджета. Сейчас жители Беломорска отмечают, что собачьих стай стало меньше. И бродячие животные не агрессивны».

За последние два года 160 собак в Беломорске стерилизованы. И это реальные шаги, пусть и небольшие, к решению проблемы. А не видимость активной работы, как это зачастую бывает.

Смотреть на итоги муниципальной реформы, конечно, еще рано – Беломорский район в самом начале пути. В полную силу одноуровневая власть заработает с 1 января, сейчас переходный период. Факт – было семь глав (районный, городской и в каждом поселении), остался один глава округа. Было 60 депутатов различных уровней, осталось 15 единого окружного совета. Еще один факт: им придется решать множество социально-экономических проблем. Справятся? Съездим в Беломорск через пару лет, посмотрим.