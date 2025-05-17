17 мая 2025, 08:30
Летняя погода заглянет в Карелию 17 мая
Отличный денек ожидает сегодня гостей и жителей республики
фото «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске облачно с прояснениями. Утром и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +13, +15, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, утром и днем на большей части небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +11, +16, местами на юге до +19.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +14;
В Кондопоге, Медвежьегорске, Олонце днем +15;
В Пудоже днем +17;
В Сегеже днем +16;
В Сортавале днем +12;
В Суоярви днем +13. © «Петрозаводск говорит»