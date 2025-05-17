Летняя погода заглянет в Карелию 17 мая

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Утром и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +13, +15, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, утром и днем на большей части небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +11, +16, местами на юге до +19.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +14;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Олонце днем +15;

В Пудоже днем +17;

В Сегеже днем +16;

В Сортавале днем +12;

В Суоярви днем +13. © «Петрозаводск говорит»