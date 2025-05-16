В субботу в Карелии будет тепло, но дождливо

В Петрозаводске в субботу облачно с прояснениями. Утром и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6, днем +13, +15, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью по южным районам, утром и днем на большей части небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3, на юге до +8, днем +11, +16, местами на юге до +19.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью 0, днем +14;

В Кондопоге ночью +7, днем +15;

В Медвежьегорске ночью +3, днем +15;

В Олонце ночью +5, днем +15;

В Пудоже ночью +7, днем +17;

В Сегеже ночью +1, днем +16;

В Сортавале ночью +5, днем +12;

В Суоярви ночью +6, днем +13. © «Петрозаводск говорит»