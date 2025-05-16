Грозу обещают в субботу в Карелии

О майской грозе предупредили в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии». Гром будет сопровождаться и осадками.

Греметь будет не по всей республике, но по южным территориями. Дождь будет идти временами. Что касается температуры воздуха, то сильного холода или жары не прогнозируют – плюс 13, плюс 16 градусов, в Приладожье ожидается в районе +9, +13.

Первую весеннюю грозу жители Карелии услышали еще в апреле. 19 числа гремело в Олонце и районе. © «Петрозаводск говорит»