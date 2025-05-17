Массовые проверки проходят на дорогах в Петрозаводске

Сегодня, 17 мая, в Петрозаводске проходит рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.

Сотрудники ГАИ массово останавливают автомобили для проверки трезвости водителей. На дорогах работает большое количество стражей порядка.

Петрозаводчан просят помогать в выявлении нарушителей. Сообщить о пьяном автомобилисте можно в дежурную группу ГАИ по телефонам 715-900, 78-44-44. © «Петрозаводск говорит»